Rusya'nın gözaltına aldığı Japon balıkçılar serbest - Son Dakika

Rusya tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürülen 6 Japon balıkçının serbest bırakıldığı açıklandı.



Rusya, geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınan 6 Japon balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu. Japonya Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hokkaido eyaletindeki bir balıkçı kooperatifine bağlı olarak çalıştığı öğrenilen teknenin mürettebatı para cezası karşılığında serbest bırakıldı. Rusya'nın izniyle Shikotan Adası yakınlarındaki sularda avlanırken, belirlenen av prosedürleri dışına çıkma şüphesiyle el konularak Kunaşir Adası'na götürülen teknenin mürettebatının, bugün Japonya'ya ulaşması bekleniyor.



Japonya üzerinde hak iddia ediyor



Japon balıkçı teknelerinin götürüldüğü belirtilen Kunaşir Adası, Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı adalardan biri olarak, Hokkaido kıyılarına yakın konumda bulunuyor. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise adalar üzerindeki hak iddiasını sürdürüyor. Söz konusu adalar, zaman zaman balıkçıların deniz sınırı ihlali yaptığı iddiaları ile gündeme geliyor.



Daha önce de yaşandı



Rusya geçen ay 5 Japon balıkçı teknesine el koyarak tekneleri Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürmüştü. Yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alınan 24 Japon balıkçı ise para cezası karşılığında serbest bırakılmıştı. - TOKYO