Rusya'nın güneyi ile Kafkas bölgesindeki askeri birlikler ve filolar denetleniyor - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkenin güneyi ile Kafkas bölgesindeki askeri birlik ve filolara yönelik denetimler yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Güney ve Batı askeri bölgesi ile bazı merkez ve Kuzey Pasifik filosunun hava ve deniz birliklerinin denetimi gerçekleştiriliyor.

Denetimler, Rus askeri birliklerinin ülkenin güneybatısında askeri güvenliği sağlama kabiliyetini ve "Kavkaz-2020 Tatbikatı"na hazırlığı ölçmek amacıyla yapılıyor.

Denetimler, 21 Temmuz'a kadar sürecek

Yaklaşık 150 bin asker, 26 bin askeri teçhizat, 414 hava aracı ve 106 savaş gemisinin yer aldığı denetimler kapsamında, 50 tatbikat düzenleniyor.

Sahadaki 35 ve Karadeniz ile Hazar Denizi'ndeki 17 tatbikat noktasında gerçekleştirilen denetimler, 21 Temmuz'a kadar sürecek.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi, Adıgey, Dağıstan, İnguşetya, Kabardino-Balkarya, Kalmık, Karaçay-Çerkesya, Kuzey Osetya, Çeçenistan, Krasnodar, Stavropol, Astrahan, Volgograd, Rostov bölgelerini kapsıyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da askeri birlikleri bulunuyor.

Ayrıca Rusya'ya ait Güney Osetya, Abhazya ve Ermenistan'da da 3 askeri üs mevcut.