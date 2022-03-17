Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı

17.03.2022 19:10
Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa şehrindeki bir okulu vurması sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa şehrindeki bir okulu vurması sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa'daki bir okul Rus bombardımanının hedefi olmuştu. Harkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır toplam 25 kişinin de yaralandığı aktarılarak, arama-kurtarma çalışmalarını devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Harkov Bölge Savcılığı, Ukrayna İstihbarat Servisi ile beraber Ukrayna Ceza Kanunu'nun 438. Maddesi (cinayet ve savaş kanunlarının ihlali) gereğince olaya ilişkin soruşturma başlattı" denildi.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı

YORUMLAR
500
Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor Kiev Saldırılarında Sivil Can Kaybı Artıyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacak ilk ismi açıkladı: Berke Özer'le seneye birlikte olmayacağız
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 Şaşırtan karar! Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 19:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement