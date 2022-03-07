Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor

07.03.2022 19:49

- Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor Rus ordusunun Ukrayna'nın iki kritik şehri Harkov ve Mıkolayiv'e saldırıları devam ediyor.

- Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor

HARKOV - Rus ordusunun Ukrayna'nın iki kritik şehri Harkov ve Mıkolayiv'e saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12'inci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın sahil kenti Mıkolayiv ve Harkov, Rusya tarafından bombalanmaya devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından Mıkolayiv kentine düşen fakat patlamayan bombaların fotoğrafları yayınlanarak, ekiplerin dikkatli şekilde operasyonu yürüttüğü ve vatandaşların güvenliklerine yönelik tüm önlemlerin alındığı ifade dildi.

Servis ayrıca, Harkov'un Novabavarska semtindeki bir ofis binasının Rusya tarafından vurulduğunu belirterek, göçük altında kalan vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının 4 teknik araç ve 25 personelle devam ettiğini ifade etti.

Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor
Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor
Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor
Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor
Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor
Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor

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Ukrayna, Rusya, 112, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Harkov ve Mıkolayiv şehirlerine saldırıları devam ediyor - Son Dakika


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