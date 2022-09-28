Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinden, ABD Büyükelçisi'nin Moskova'yla ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinden, ABD Büyükelçisi'nin Moskova'yla ilgili açıklamalarına tepki

28.09.2022 23:28
Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinden, ABD Büyükelçisi'nin Moskova'yla ilgili açıklamalarına tepki

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, ABD'nin Sudan'daki Büyükelçisi John Godfrey'in, Moskova yönetiminin Sudan'da kurmayı planladığı askeri üsle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, ABD'nin Sudan'daki Büyükelçisi John Godfrey'in, Moskova yönetiminin Sudan'da kurmayı planladığı askeri üsle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Godfrey'in Tayyar gazetesine verdiği mülakata işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hartum'a yeni atanan ABD Büyükelçisi John Godfrey, Sudan hakkındaki yüzeysel bilgisini şüpheli kaynaklarla telafi ediyor. Görünüşe göre, tecrübesizliği, her açıdan diplomasiden uzak ve ABD Dışişleri Bakanlığının küçümseyici teamüllerini devam ettiren ABD Büyükelçisi, selefleri gibi Sudan halkıyla Hartum'un dış politikasındaki egemenliğine ilişkin tehdit ve ültimatom diliyle konuşmaya çalışıyor."

"ABD Büyükelçisi'nin mevcut dünya düzeniyle ilgili argümanları saçma görünüyor. Daha da gülünç olanı ise Rusya'nın izole edilmesiyle ilgili açıklamalarıdır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, ne yazık ki Washington tarafından her zaman unutulan, Moskova'nın Sudan ile karşılıklı çıkar ve eşitlik ilkelerine saygı üzerinde iş birliğini geliştirme kararlılığını teyit ediyor. ABD Büyükelçisi'ne bu yüksek görevde çalışırken, tüm bunları dikkate almasını tavsiye ediyoruz.

Godfrey'in açıklamaları

ABD'nin Hartum Büyükelçisi John Godfrey, Sudan'ın Tayyar gazetesine verdiği mülakatta, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya'nın, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile 2017'de Kızıldeniz'de bir askeri üs kurulmasıyla ilgili imzaladığı anlaşmayı uygulamaya çalıştığına dair bazı haberler var. Rusya'nın, Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uluslararası izolasyonun son zamanlarda arttığını söylemek önemlidir."

Üssün kurulmasına izin verilmesi durumunda bunun ülkenin çıkarlarına zarar vereceği uyarısında bulunan Godfrey, Sudanlıların uluslararası topluma daha yakın olmak istediği bir zamanda bunun Sudan'ın daha fazla yalnız kalmasına yol açacağını söylemiş ve "Bütün ülkeler, diğer hangi ülkelerle ortak olacağına karar verme konusunda egemen bir hakka sahiptir ancak bu tercihlerin elbette sonuçları vardır." şeklinde konuşmuştu.

Askeri üs anlaşması

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, tecrübe paylaşımı ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişiyle ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadesini kullanmıştı.

Rusya resmi gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla" bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.

YORUMLAR
500
Türk bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den tek tek çıkıyor! Bu duruma sinirlenen Putin: ABD baskısı yüzünden oldu Türk bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den tek tek çıkıyor! Bu duruma sinirlenen Putin: ABD baskısı yüzünden oldu Sudanlı general Hımidti, göstericilerin öldürülmesi davasında ifade verecek Sudanlı general Hımidti, göstericilerin öldürülmesi davasında ifade verecek Sudan'da 'Peygamber Alayı' düzenlendi Sudan'da 'Peygamber Alayı' düzenlendi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hartum, Sudan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinden, ABD Büyükelçisi'nin Moskova'yla ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 06:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinden, ABD Büyükelçisi'nin Moskova'yla ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement