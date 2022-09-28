Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinden, ABD Büyükelçisi'nin Moskova'yla ilgili açıklamalarına tepki

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, ABD'nin Sudan'daki Büyükelçisi John Godfrey'in, Moskova yönetiminin Sudan'da kurmayı planladığı askeri üsle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Godfrey'in Tayyar gazetesine verdiği mülakata işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hartum'a yeni atanan ABD Büyükelçisi John Godfrey, Sudan hakkındaki yüzeysel bilgisini şüpheli kaynaklarla telafi ediyor. Görünüşe göre, tecrübesizliği, her açıdan diplomasiden uzak ve ABD Dışişleri Bakanlığının küçümseyici teamüllerini devam ettiren ABD Büyükelçisi, selefleri gibi Sudan halkıyla Hartum'un dış politikasındaki egemenliğine ilişkin tehdit ve ültimatom diliyle konuşmaya çalışıyor."

"ABD Büyükelçisi'nin mevcut dünya düzeniyle ilgili argümanları saçma görünüyor. Daha da gülünç olanı ise Rusya'nın izole edilmesiyle ilgili açıklamalarıdır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, ne yazık ki Washington tarafından her zaman unutulan, Moskova'nın Sudan ile karşılıklı çıkar ve eşitlik ilkelerine saygı üzerinde iş birliğini geliştirme kararlılığını teyit ediyor. ABD Büyükelçisi'ne bu yüksek görevde çalışırken, tüm bunları dikkate almasını tavsiye ediyoruz.

Godfrey'in açıklamaları

ABD'nin Hartum Büyükelçisi John Godfrey, Sudan'ın Tayyar gazetesine verdiği mülakatta, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya'nın, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile 2017'de Kızıldeniz'de bir askeri üs kurulmasıyla ilgili imzaladığı anlaşmayı uygulamaya çalıştığına dair bazı haberler var. Rusya'nın, Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uluslararası izolasyonun son zamanlarda arttığını söylemek önemlidir."

Üssün kurulmasına izin verilmesi durumunda bunun ülkenin çıkarlarına zarar vereceği uyarısında bulunan Godfrey, Sudanlıların uluslararası topluma daha yakın olmak istediği bir zamanda bunun Sudan'ın daha fazla yalnız kalmasına yol açacağını söylemiş ve "Bütün ülkeler, diğer hangi ülkelerle ortak olacağına karar verme konusunda egemen bir hakka sahiptir ancak bu tercihlerin elbette sonuçları vardır." şeklinde konuşmuştu.

Askeri üs anlaşması

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, tecrübe paylaşımı ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişiyle ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadesini kullanmıştı.

Rusya resmi gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla" bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.