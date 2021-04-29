Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Kızıldeniz'deki askeri üs anlaşmasının dondurulduğu iddialarını yalanladı - Son Dakika

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde Rus savaş gemileri için lojistik ve teknik destek merkezi inşası anlaşmasının dondurulduğuyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, haberlerdeki bilgilerin doğru olmadığı ve Sudanlı yetkililerin üs anlaşmasının iptaliyle ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.

Bu tarz iddiaların Rusya-Sudan arasındaki dostluğa zarar vermeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın iki ülke parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Askeri darbeyle 2019'da devrilen Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, deneyim alışverişi ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok, ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Resmi Gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 15 Nisan'da ülkede Rus askeri üssünün inşa edilmeye başlandığıyla ilgili haberleri yalanlamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı üst düzey bir yetkili, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin Kızıldeniz'de Rus askeri üssü kurulmasını kapsayan askeri anlaşmayı dondurmaya karar verdiğini söylemişti.