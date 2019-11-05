Son Dakika Haberleri: Rusya'nın hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk öldü
Son Dakika Güncel Rusya'nın hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk öldü

Rusya'nın hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk öldü

8 saat önce

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi.

Rusya'nın hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk öldü, System.String[]

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bildirilen saldırılarda aynı aileden 3 çocuk öldü.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir Eş Şuğur ilçesine, Canudiyye, Şeyh Sindiyan, Ganiye, Kefer Secne, Baarbo ve Sutuh Ed Deyr köylerine karadan ve havadan saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Şeyh Mustafa, Nukeyyer, Hassane, Tehtaya, Bsida, Cibala, Ed Dar El Kebire, Et Tine ve Müşeyrife köylerine saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İdlib'in Dar El Kebire köyüne düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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