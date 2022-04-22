Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika
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Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı

22.04.2022 12:27

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken çok sayıda sivil ve askerin ölüm haberi gelmeye devam ediyor.

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken çok sayıda sivil ve askerin ölüm haberi gelmeye devam ediyor. 3 Nisan 2022 tarihinde 80. Ukrayna Hava Saldırı Kuvvetleri tugayında görev yapan 28 yaşındaki nişanlısı Vasyl'in ölüm haberini alan Marianna, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Ukrayna'nın doğusunda mayın temizleme görevindeyken Rusya'nın füze saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Vasyl, dokuz gün sonra Lviv'de toprağa verildi. Kardeşi gibi orduda görev alan 36 yaşındaki Kyrylo ise kardeşinin ölümünden 10 gün sonra hava saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. İki kardeş Lviv'deki köylerinde yan yana toprağa verildiler.

Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı
Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı
Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı
Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı

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Hava Saldırısı, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın hava saldırısı sonucunda nişanlısını kaybeden Marianna yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika
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