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Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

6 saat önce

İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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