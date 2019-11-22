- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

İDLİB - İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.