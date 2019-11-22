Son Dakika Haberleri: - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
Son Dakika Güncel - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü - Son Dakika

- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

6 saat önce

- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldüİDLİB - İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

İDLİB - İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
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