- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
6 saat önce
- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldüİDLİB - İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
- Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
İDLİB - İdlib'e Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Mareian köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve oğlu hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucunda sivillerin evleri büyük bir zarar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş