Rusya'nın Hedefindeki Mariupol Kenti Harabeye Döndü - Son Dakika
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Rusya'nın Hedefindeki Mariupol Kenti Harabeye Döndü

20.03.2022 20:58

- Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.

- Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü

KİEV - Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı. Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.

Rusya'nın Hedefindeki Mariupol Kenti Harabeye Döndü
Rusya'nın Hedefindeki Mariupol Kenti Harabeye Döndü
Rusya'nın Hedefindeki Mariupol Kenti Harabeye Döndü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya'nın Hedefindeki Mariupol Kenti Harabeye Döndü - Son Dakika
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