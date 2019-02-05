Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Hipersonik Uzay Gemisi, 160 Kilometre Yükseklikte Uçabilecek

Rusya'nın Hipersonik Uzay Gemisi, 160 Kilometre Yükseklikte Uçabilecek

23 dakika önce

Rusya tarafından geliştirilen hipersonik uzay gemisi, kısa bir süre içerisinde test uçuşlarına başlıyor.

Rusya'nın Hipersonik Uzay Gemisi, 160 Kilometre Yükseklikte Uçabilecek, System.String[]
Uzay çalışmaları konusunda her zaman için önemli bir konumda olmayı başaran Rusya, hipersonik uzay gemisi geliştiriyor. Güvenilir Rus kaynaklarından bir tanesi olarak bilinen RIA Novosti, henüz tamamlanmamış olan bu uzay gemisinin görüntülerini dünya basınında servis etti.




Briz-M üst kademeli motor bulunan bu model, çok eski bir Sovyet teknolojisini de devam ettirecek gibi görünüyor. Bu tarz araçlarda en önemli detay, yüksek rakımda uçabilmesidir. Haber ajansının yaptığı açıklamaya göre bu uzay aracı, 160 kilometre rakımda uçabilecek şekilde tasarlandı.

Rusya, Uzay Gemilerinin Test Uçuşlarına Yakında Başlayacak

Bu uzay aracını tasarlayarak uçuşa hazır hale getirecek olan kuruluş "ISON" isminde bir Rus şirketi. Bu model, yaklaşık olarak 50 uçuş ömrü ile de dikkat çekecek. Rusya'nın askeri faaliyetlerinin endişe yaratması nedeniyle bu proje, yalnızca ulusal ajanslardan milyonlarca ruble destek almayı da başardı.






ISON tarafından gösterilen uçuş aşamalarında; öncelikli olarak bu uzay aracını başka bir uçak gökyüzüne taşıyacak ve onun dikey olarak uzaya uçmasını sağlayacak. Uzay aracı yeryüzüne dönmek istediğinde ise, paraşüt kullanacak. Her ne kadar 2023 yılında 5 adet test uçuşu planlansa bile uzmanlar, 2035'ten önce bunun mümkün olmadığını söylüyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:15 

Rusya Federasyonu, Teknoloji
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