Saran'ın yayınladığı video ses getirdi: Milletin yok edilmesi için bomba şart değil

Kaynak: AA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2) - Son Dakika

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