Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2) - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2)

22.07.2022 11:06

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Hedef alınan bölgede Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler de yaşıyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Hama ilindeki saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan siviller olduğu öğrenildi.

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Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.
Kaynak: AA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2) - Son Dakika
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