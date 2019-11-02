Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarında bir aileden 4 sivil öldü
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarında bir aileden 4 sivil öldü

Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarında bir aileden 4 sivil öldü

6 saat önce

İdlib'in Cibala Köyü'ndeki saldırı sonrası hayatını kaybeden Suriyelinin naaşının alınması Sivil savunma ekiplerinin naaşı bir araca taşıması ve götürmesi İş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği...

İdlib'in Cibala Köyü'ndeki saldırı sonrası hayatını kaybeden Suriyelinin naaşının alınması

Sivil savunma ekiplerinin naaşı bir araca taşıması ve götürmesi

İş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bildirilen saldırılarda bir aileden 4 sivil öldü.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Merand, Marrıthırme, Şeyh Mustafa, Naciyye ve Kebbine köyleri ve Kebbine tepesine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marrıthırme, Şeyh Mustafa ve Cibala köylerine, Lazkiye'nin Kebbine köyüne saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Cibala köyüne düzenlenen hava saldırılarında bir aileden 4 sivil hayatını kaybetti, bir sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarında bir aileden 4 sivil öldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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