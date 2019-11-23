Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölü
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Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölü

6 saat önce

Rusya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölü, System.String[]

Rusya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

Askeri muhaliflerin uçak gözlemevine göre, Rusya savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Kansafra beldesi, Kefer Secne ve Şeyh Bahır köylerine havadan saldırı düzenliyor.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Rusya'nın, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmaya göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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