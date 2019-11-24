Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü - Son Dakika

Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü

6 saat önce

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti.

Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü, System.String[]

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında üç sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Marrıthırme, El Dar el Kebire, Maaret El Nisan ve Tavil El Halib köylerine havadan saldırı düzenliyor.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, Maaret El Nisan köyüne düzenlenen hava saldırısında üç sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Esed rejimi ve destekçisi İran destekli terörist gruplar, İdlib'in Kefrenbil ilçesine, Keferruma beldesine, Has, Bsakla, Deyr Sünbül ve Hazarin köylerine karadan saldırı düzenledi.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

- Geçen ay 75 sivil öldü

Sivil Savunmaya göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]