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Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü - Son Dakika

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü

22.11.2021 15:06
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü

Rusya'nın, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Talite köyüne düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

Rusya'nın, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Talite köyüne düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'e yapılan hava saldırılarıyla ilgili muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının saldırılar düzenlediği bilgisini paylaştı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Talite köyündeki hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü - Son Dakika
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