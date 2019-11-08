Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi ile Rami, Cibala, Maarşimşan köylerine gece saatlerinden itibaren saldırı düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda Rami köyünde 3, Maarşimşan 2 olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti.

Son bir haftadaki hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti.



Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.