Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı - Son Dakika

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

21.03.2021 20:39
Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı, System.String[]

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına saldırılar düzenledi.

Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı.

Öte yandan, uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düştü.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil hafif yaralandı.

İdlib sivil savunma ekipleri saldırı sonrası arama ve yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gün içinde de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk altı sivil ölmüştü.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Suriye, Savaş, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı - Son Dakika


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