Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü

7 saat önce

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırısı sürüyor.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü, System.String[]

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırısı sürüyor. Saldırılarda biri medya çalışanı, ikisi çocuk beş sivil öldü, sekizden fazla sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gece saatlerinden bu yana Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Fattire, Cibala ve Tuh köylerine hava saldırısı düzenliyor.

İdlib'in Keferruma beldesine düzenlenen hava saldırısında Keferruma Medya Ofisi çalışanı Abdülhamid Yusuf adlı muhabir hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Keferruma beldesine düzenlenen hava saldırısında biri muhabir, ikisi çocuk beş kişi hayatını kaybetti, sekizden fazla sivil yaralandı.

Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunma'nın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son 10 günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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