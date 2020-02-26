Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

6 saat önce

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları sürüyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Erenbe köyüne hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Eriha ilçesine bağlı Ernebe köyüne düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Esed rejimi, Kefer Uveyd, Ernebe, Kensafra, Sermin, Kumenyas ve Neyrab yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenledi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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