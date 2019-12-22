Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü

6 saat önce

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, gece geç saatlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü, System.String[]

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, gece geç saatlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, gece geç saatlerde Maarratünnuman ilçesi ve kırsalı ile Tel Mennis, Tuh ve Deyr Şarki köylerine saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında Deyr Şarki'de 2 ve Tel Mennis'te 3 olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejiminin ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda da 8 sivil hayatını kaybetmişti.

Sivil Savunma ekipleri, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken saldırılardan kaçan sivilleri araçlarıyla taşımaya devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, kasım ayından bu yana en az 180 bin sivil, Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019'da bir milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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