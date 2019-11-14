Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Suriye'de Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarında aynı aileden 2 çocuk öldü.

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Suriye'de Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarında aynı aileden 2 çocuk öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marrıthırme, Hazarin, Muşeyrife, Sfuhen, Um Halahil, Dar El Kebire ve Zerzur köylerine hava saldırıları düzenledi.

Esed rejimi de sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine, Bsakla, Marzite, Cibala, Sıhal, Tel Dem, Tehtaya ve Gassanye köylerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Marrıthırme köyüne düzenlediği hava saldırılarında aynı aileden 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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