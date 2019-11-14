Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
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Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti

7 saat önce

Suriye'de Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarında aynı aileden 2 çocuk öldü.

Suriye'de Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarında aynı aileden 2 çocuk öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marrıthırme, Hazarin, Muşeyrife, Sfuhen, Um Halahil, Dar El Kebire ve Zerzur köylerine hava saldırıları düzenledi.

Esed rejimi de sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine, Bsakla, Marzite, Cibala, Sıhal, Tel Dem, Tehtaya ve Gassanye köylerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in Marrıthırme köyüne düzenlediği hava saldırılarında aynı aileden 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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