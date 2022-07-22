Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

22.07.2022 12:25
Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rus güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'te sivil yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sivil ise yaralandı. Yetkililer, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, enkaz altında kalan sivillerin olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İDLİB

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Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2) Rusya'nın İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırısında 7 sivil öldü (2) Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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