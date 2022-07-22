Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

22.07.2022 19:51

- Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

- Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

İDLİB - Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rus güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'te sivil yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sivil ise yaralandı. Yetkililer, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, enkaz altında kalan sivillerin olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
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Suriye muhalefetinden, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalayan Rusya'ya tepki Suriye muhalefetinden, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalayan Rusya'ya tepki Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Rusya'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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