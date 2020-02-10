Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti. - Son Dakika

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Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.
6 saat önce
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.
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