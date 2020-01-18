Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü.

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü, System.String[]

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, gece saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi, Hute, Sellüm ve Bala çiftliğine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Bala çiftliğine bombardımanda aynı aileden 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesimindeki sivillerin Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehir zorbası yaşlı çifti öldüresiyle dövdü
Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]