Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü

7 saat önce

Halep'in batı kırsalındaki Bala çiftliği Bombardımanda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 sivilin naaşları Sivil Savunma ekiplerinin saldırının düzenlendiği evdeki arama çalışmaları Sivil Savunma ekiplerinin saldırıda ölen hayvanları göstermesi Rus savaş uçaklarının Halep ilinin...

Halep'in batı kırsalındaki Bala çiftliği

Bombardımanda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 sivilin naaşları

Sivil Savunma ekiplerinin saldırının düzenlendiği evdeki arama çalışmaları

Sivil Savunma ekiplerinin saldırıda ölen hayvanları göstermesi

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, gece saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi, Hute, Sellüm ve Bala çiftliğine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Bala çiftliğine bombardımanda aynı aileden 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesimindeki sivillerin Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:35 Kaynak: AA
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