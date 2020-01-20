Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde kalan yerleşimlerine saldırılarında, 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü, System.String[]

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde kalan yerleşimlerine saldırılarında, 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Kemari, Şamiko, Bevvabiyye, Kefer Teal, Kefer Cum ve Cine köylerine hava saldırısı düzenledi.


Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırılarda Kefer Teal'de 3, Kefer Cum'da 2 ve Cine'de 2 olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.


Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.


Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerden yaklaşık 27 bin sivil, Türkiye sınır hattına yakın kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine göç etmişti.


Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar


Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.


Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.


Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.


Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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