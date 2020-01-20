Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü - Son Dakika

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde kalan yerleşimlerine saldırılarında, 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde kalan yerleşimlerine saldırılarında, 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Kemari, Şamiko, Bevvabiyye, Kefer Teal, Kefer Cum ve Cine köylerine hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırılarda Kefer Teal'de 3, Kefer Cum'da 2 ve Cine'de 2 olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 7 sivil öldü

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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