Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi. - Son Dakika

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Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.
6 saat önce
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:20 Kaynak: AA
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.
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