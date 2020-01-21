Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi. - Son Dakika

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.

6 saat önce

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi., System.String[]

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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