Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 4 sivil öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 4 sivil öldü

13 dakika önce

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere devam eden saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 4 sivil öldü, System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere devam eden saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gün içinde Halep kırsalındaki Daret İzze ilçesiyle Sahhara, Kefer Naha, Anzimo, Tedil ve Acil köylerini hedef alan Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Kefer Secne, Has ve Haba köylerini de bombaladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Sahhara köyündeki saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Sahara'ya ulaşmak isteyen Sivil Savunma ekipleri de Rus saldırısına maruz kaldı. Olayda, 1 Sivil Savunma çalışanı yaralandı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin eylül 2018'de askeri yığınağa hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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