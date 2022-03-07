Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Ukraynalı siviller trenlerle tahliye ediliyor - Son Dakika
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Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Ukraynalı siviller trenlerle tahliye ediliyor

07.03.2022 15:57

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Rus ordusu, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etmektedir." denildi.

Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç'taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Ukraynalı siviller trenlerle tahliye ediliyor
Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Ukraynalı siviller trenlerle tahliye ediliyor
Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Ukraynalı siviller trenlerle tahliye ediliyor

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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi Son dakika haberi! Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini... Son dakika haberi! Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini...

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Sumi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Ukraynalı siviller trenlerle tahliye ediliyor - Son Dakika


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