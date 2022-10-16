Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi - Son Dakika
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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi

16.10.2022 13:48
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesine bağlı Donetsk şehrindeki sözde yönetim binasının bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığı öne sürüldü.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesine bağlı Donetsk şehrindeki sözde yönetim binasının bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığı öne sürüldü.

Donetsk'in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Füzelerden birinin Donetsk'in sözde yönetim binasına isabet ettiğini belirten Kulemzin, "3 ABD üretimli HIMARS çok namlulu roketatar füzesi fırlatıldı. Füzelerden biri şehirdeki idari binaya isabet etti." ifadelerini kullandı.

Binanın "ciddi" hasar gördüğünü aktaran Kulemzin, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Olayda, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rusya'nın Belgorod şehrindeki havalimanı civarında füze saldırılarının düzenlendiği görüldü.

YORUMLAR
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Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere cephe öncesi askeri eğitim veriliyor Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere cephe öncesi askeri eğitim veriliyor Donetsk'e düzenlenen saldırıda yönetim binası zarar gördü Donetsk'e düzenlenen saldırıda yönetim binası zarar gördü
Kaynak: AA

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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