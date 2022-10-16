Füzelerden birinin Donetsk'in sözde yönetim binasına isabet ettiğini belirten Kulemzin, "3 ABD üretimli HIMARS çok namlulu roketatar füzesi fırlatıldı. Füzelerden biri şehirdeki idari binaya isabet etti." ifadelerini kullandı.

Rusya 'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesine bağlı Donetsk şehrindeki sözde yönetim binasının bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi - Son Dakika

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