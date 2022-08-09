Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama - Son Dakika
Üye Girişi

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama

09.08.2022 17:13
Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde çok sayıda patlama meydana geldi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde çok sayıda patlama meydana geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünden 7 kez art arda patlama sesi duyuldu. Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamaların Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklandığını söyledi. Olayın ardından bölgeye gitmek için harekete geçtiğini de belirten Aksyonov, konuyla ilgili teyakkuzda olduklarını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri hava üssünden dumanların yükseldiği görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Novofedorivka askeri üssü, Rus donanmasına bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından kullanılıyor. - KIRIM

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı
Kaynak: İHA

Rusya, Kırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:13:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş