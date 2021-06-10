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Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden - Son Dakika

Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden

10.06.2021 11:24
Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden, System.String[]

Rusya'nın ilk lüks yerli otomobili Aurus'un en büyük lokal tedarikçisi Türk şirketlerinden biri oldu.

Rusya'nın ilk lüks yerli otomobili Aurus'un en büyük lokal tedarikçisi Türk şirketlerinden biri oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bizzat kullandığı otomobilin seri üretimine, 31 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen törenle start verildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi'nde 2014'te seri üretime başlayan Türk firması, Rusya'nın prestij projelerinden biri olan Aurus otomobillerinin üretiminde ana üreticiler arasında yer aldı. Lüks segmentte yer alan Aurus otomobillerinin seri üretimi, 31 Mayıs Pazartesi günü Tataristan'da düzenlenen törenle başladı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla katılarak destek mesajı verdi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, otomobilin üreticisi konumundaki Sollers Ford ortak girişiminden Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov'un da bulunduğu açılış törenine Aurus'un en büyük lokal tedarikçilerinden Coşkunöz Holding'i temsilen de CEO Erdem Acay katıldı.

Aurus projesi, Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü NAMI'nin öncülüğünde hayata geçirildi. NAMI aynı zamanda projenin büyük hissedarı konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Emirates Tawazun Fonu'nun yatırımcı ortak olarak dahil Aurus projesi kapsamında limuzinden sedana, SUV'den minivana kadar farklı kategorilerde araç üretilmesi planlanıyor. Üretiminin ilk etapta yüzde 70, sonraki aşamada yüzde 80'ler oranında ihraç edilmesi hedeflenen otomobillerin çok yakında görücüye çıkması bekleniyor.

Putin'den 'tarihi' mesaj

Törene video konferansla katılan Vladimir Putin, Rusya tarihinde ilk kez bir lüks otomobil ailesinin sıfırdan tasarlanıp üretildiğini kaydederek, Aurus projesinin ülke sanayisi için taşıdığı değere vurgu yaptı. Kendisinin de bu otomobili kullandığına ve bizzat direksiyonuna da geçtiğine dikkat çeken Putin, sözlerini "Aurus gerçekten dünya standartlarına uygun, iyi ve kaliteli bir otomobil" diyerek sürdürdü.

'Bizim için sembolik değeri büyük bir iş birliği'

Aurus'un seri üretime geçmesi hakkında yorum yapan holdingin CEO'su Erdem Acay, "Bu yatırımın içinde yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu çok önem verdiğimiz bir proje" diyerek sözlerine başlayan Acay, şöyle devam ediyor: "Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi'nde konumlandığımızda, otomotiv sektörünün rotasını bu bölgeye yönelteceğini öngörüyorduk. Prestijinin yanı sıra tarihi açıdan da bu denli önemli bir proje içinde yer almak, bizim için heyecan verici oldu. Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin, otomotiv piyasasına güçlü bir oyuncu olarak gireceğini ve lüks araç kategorisinde rekabeti yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz."

Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon Euro çapında bir yatırıma imza attıklarını hatırlatan Acay, 2021 ve 2022 yılları için de 15 milyon Euro'luk yeni yatırım yapmayı, böylece Rusya'daki yatırım coğrafyalarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. - İSTANBUL

Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden
Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden
Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden
Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden

Serbest Ekonomik Bölgesi, Vladimir Putin, Rusya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın ilk lüks segment aracının gövde parçaları Türk üreticiden - Son Dakika Ekonomi


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