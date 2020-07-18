Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin, aşı casusluğu suçlamalarını reddetti - Son Dakika

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin, aşı casusluğu suçlamalarını reddetti

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, Rus istihbarat servislerinin koronavirüs aşı araştırmalarına yönelik siber casusluk yapmaya çalıştığı iddialarını reddetti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, Rus istihbarat servislerinin koronavirüs aşı araştırmalarına yönelik siber casusluk yapmaya çalıştığı iddialarını reddetti.

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BBC'ye konuşan Kelin, "Bu hikayeye hiç inanmıyorum. Mantıksız" dedi.

İngiltere, Amerika ve Kanada'daki siber güvenlik birimleri, Perşembe günü yaptıkları açıklamada hackerların aşı geliştiren kurumları hedef aldığını ve saldırganların Rus istihbarat servislerinin bir parçası olduğunu "neredeyse kesin" gördüklerini söylemişti.

Kelin, Rusya'nın İngiltere siyasetine müdahale etmeye çalıştığına yönelik iddiaları da reddetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bu hafta, Rusya'nın yasadışı bir şekilde ele geçirdiği belgelerle İngiltere'de 2019'daki genel seçime müdahale ettiğinin "neredeyse kesin" olduğunu açıklamıştı.

O dönem ABD - İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakerelerine dair belgeler internette ortaya çıkmış ve İşçi Partisi bu belgelerdeki bilgileri seçim kampanyasında kullanmıştı.

"İngiltere'den saldırı gerçekleşti ama İngiltere'yi suçlamıyoruz"

Kelin "Hiçbir seçime müdahale etmeyiz" dedi ve ekledi:

"Bunun hiçbir anlamı yok çünkü bu ülkeyi ya İşçi Partisi ya Muhafazakar Parti yönetiyor ve biz de ikisiyle de daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz.

"Günümüzde bir hacker grubunu bir ülkeyle ilişkilendirmek imkansızdır."

Kelin, Rusya'da iki hafta önce gerçekleşen anayasa referandumu sırasında İngiltere kaynaklı bazı siber saldırılar yaşadıklarını fakat bu yüzden İngiliz devletini suçlamadıklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:17 

Son Dakika Dünya Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin, aşı casusluğu suçlamalarını reddetti - Son Dakika Dünya
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