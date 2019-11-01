Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İngiltere'de AB referandumu ve seçime müdahale ettiği iddiası
Son Dakika Güncel Rusya'nın İngiltere'de AB referandumu ve seçime müdahale ettiği iddiası

Rusya'nın İngiltere'de AB referandumu ve seçime müdahale ettiği iddiası

6 saat önce

Rusya'nın İngiltere'de Brexit referandumu ile iki yıl önceki seçimine müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasının Başbakanlık tarafından geciktirildiği öne sürüldü.

Rusya'nın İngiltere'de AB referandumu ve seçime müdahale ettiği iddiası, System.String[]

Rusya'nın İngiltere'de Brexit referandumu ile iki yıl önceki seçimine müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasının Başbakanlık tarafından geciktirildiği öne sürüldü.

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumu ile 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderildi.

Yayımlanması için Başbakanlığın onayını bekleyen, içinde hassas bilgiler olabilecek raporun incelenmesi için 10 günün yeterli olduğu eleştirisi getiriliyor.

Komitenin başkanı Dominic Grieve, belgenin 28 Ekim'de yayınlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etti.

Grieve, "Parlamento ve halk, önümüzdeki seçim göz önüne alındığında bu raporu öğrenmeli ve ona erişimi olmalı. Başbakanın (raporun) üzerine oturması kabul edilemez." dedi.

Parlamentonun 5 Kasım'da yapacağı son oturuma kadar onay çıkmaması durumunda rapor, 12 Aralık'taki seçim öncesi yayımlanamayacak.

Başbakanlık ise iddiaları yalanlayarak bu tür işlemlerin tamamlanmasının genellikle birkaç hafta sürdüğünü, hassas bilgiler içeren raporların kamuoyu ile paylaşılmadan önce geçmesi gereken bir dizi idari aşama ve sürecinin bulunduğunu belirtti.

İngiltere'de Moskova'nın müdahalesi ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saat içinde 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı. GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.

Rusya, 2016 ABD seçimlerine de müdahale etmekle suçlanıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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