Son Dakika Haberleri: Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u taşıyan uzay gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemedi
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Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u taşıyan uzay gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemedi

45 dakika önce

Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u (Skybot F850) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Soyuz uzay gemisi hedefine ulaşamadı. ISS'ye kenetlemeyen Soyuz, üssün 96 metre uzağında bekliyor. Uzay gemisi pazartesi günü üsse tekrar kenetlenmeyi deneyecek.

Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u taşıyan uzay gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemedi, System.String[]

Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u (Skybot F850) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Soyuz uzay gemisi hedefine ulaşamadı. ISS'ye kenetlemeyen Soyuz, üssün 96 metre uzağında bekliyor. Uzay gemisi pazartesi günü üsse tekrar kenetlenmeyi deneyecek.


Interfax haber ajansı sorunun otomatik kenetlenme sistemiyle ilgili olduğunu söyledi. FEDOR iki hafta boyunca ISS'deki mürettebata yardım edecek ve çeşitli testler yapacak.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:00 
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