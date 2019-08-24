Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u taşıyan uzay gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemedi
45 dakika önce
Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u (Skybot F850) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Soyuz uzay gemisi hedefine ulaşamadı. ISS'ye kenetlemeyen Soyuz, üssün 96 metre uzağında bekliyor. Uzay gemisi pazartesi günü üsse tekrar kenetlenmeyi deneyecek.
Rusya'nın insansı robotu FEDOR'u (Skybot F850) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Soyuz uzay gemisi hedefine ulaşamadı. ISS'ye kenetlemeyen Soyuz, üssün 96 metre uzağında bekliyor. Uzay gemisi pazartesi günü üsse tekrar kenetlenmeyi deneyecek.
Interfax haber ajansı sorunun otomatik kenetlenme sistemiyle ilgili olduğunu söyledi. FEDOR iki hafta boyunca ISS'deki mürettebata yardım edecek ve çeşitli testler yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:00
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