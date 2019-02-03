Son Dakika Haberleri: Rusya'nın İnsansız Denizaltı Aracı Poseidon, Kullanıma Hazır Hale Geldi

Rusya'nın İnsansız Denizaltı Aracı Poseidon, Kullanıma Hazır Hale Geldi

36 dakika önce

İnsansız denizaltı aracı Poseidon'un kullanılması için hiçbir engel kalmadı.

Rusya'nın İnsansız Denizaltı Aracı Poseidon, Kullanıma Hazır Hale Geldi, System.String[]
Uzun bir süredir Rusya gibi ülkeler, insansız araçlara büyük önem veriyor. İnsansız araçlar kategorisine son olarak insansız denizaltı aracı eklendi. Bu son insansız aracın mimarı Ruslar oldu.




Rusya Savunma Sanayisi; hem teknolojik açıdan, hem de tahribat gücü bakımında büyük bir ivme kazandı. Poseidon ise özellikleri bakımından zirvede sayılabilir. En çok dikkat çekici yönü ise, düşman unsurlarına yakalanmadan onları imha edebilmesi.

Poseidon İçin İmha Edebilme Garantisi Verildi

Bu insansız araç; yapılan bazı teknolojik entegreler sayesinde, saatte 200 km/h'ye kadar hız kazanabiliyor. Rus yetkililerden gelen haberler doğrultusunda; bu araç ile ilgili "yenilmez" ifadesinin daha çok kullanıldığını görüyoruz.






Askeri operasyonlarda hayati öneme sahip olan uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını yok edebilme gücüne sahip olan Poseidon, kıtalararası mesafeleri aşabiliyor. Güzergahının öngörülemez olması ise, bulunup yok edilmesini engelliyor. Nükleer motora sahip olması da, Avrupa'nın kaygılanmasına neden oluyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:45 

Rusya Federasyonu, Teknoloji
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