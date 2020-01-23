Rusya'nın İsrail'den toprak aldığı iddiası - Son Dakika
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Rusya'nın İsrail'den toprak aldığı iddiası

6 saat önce

Rusya'da tutuklu bulunan İsrail vatandaşının serbest bırakılmasına karşılık İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan bir alanı Rusya'ya bıraktığı iddia edildi.

Rusya'nın İsrail'den toprak aldığı iddiası, System.String[]

Rusya'da tutuklu bulunan İsrail vatandaşının serbest bırakılmasına karşılık İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan bir alanı Rusya'ya bıraktığı iddia edildi.


Rus basınının İsrail gazetesine dayandırdığı habere göre Rusya İsrail'den toprak aldı. İsrail'in Maariv gazetesi, Rusya'nın toprak almasıyla ilgili 2019 yılının son dönemlerinde resmi evrağa ulaştıklarını duyurdu. Buna göre Rusya'da uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan ve 7 buçuk yıl hapis cezası alan bir İsrail vatandaşı kadının serbest bırakılması yönünde 2 ülke arasında görüşmeler yapıldı. Rusya bu pazarlık sırasında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Aleksandr Meydanı'nın mülkiyetini alma talebinde bulundu. İsrail'in Rusya'nın talebini olumlu karşıladığı iddia edildi.


Bu arazinin 1859 yılında Rus Çarı 3. Aleksandr'a satıldığı Rusya'da 1917 yılında yaşanan devrimin ardından meydanın mülkiyetine yönelik o dönemden beri anlaşmazlıklar yaşandığı ifade edildi. İsrail basınında çıkan haberler ile ilgili henüz her iki ülkeden resmi bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

İsrail, Kudüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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