Rusya'nın Karadağ'dan vatandaşlarını tahliyesine izin çıkmadı - Son Dakika
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Rusya'nın Karadağ'dan vatandaşlarını tahliyesine izin çıkmadı

6 saat önce

Karadağ'da bin 800 vatandaşı bulunan Rusya'nın gönderdiği uçaklara ancak 2 sefer yapma hakkı tanınınca bin Rus, Karadağ'da kaldı.

Rusya'nın Karadağ'dan vatandaşlarını tahliyesine izin çıkmadı, System.String[]

Karadağ'da bin 800 vatandaşı bulunan Rusya'nın gönderdiği uçaklara ancak 2 sefer yapma hakkı tanınınca bin Rus, Karadağ'da kaldı.


Avrupa ülkelerinden Karadağ'da Korona virüsü vakasının görülmesi üzerine bu ülkede toplam bin 800 vatandaşı bulunan Rusya tahliye çalışmaları başlattı. Bu gece saatlerinde Karadağ'a Rus Aeroflot havayollarına ait uçak gitti. 2 sefer düzenleyen Aeroflot toplamda 800 yolcuyu Rusya'ya getirdi. Diğer bin yolcu için sefer düzenleyen Rus Pobeda ve S7 havayollarının Karadağ'a inişine izin verilmedi. Karadağ makamlarının uçuş izni vermemesi nedeniyle Rus vatandaşlarının izin çıkana kadar Karadağ'da tutulacağı açıklandı. - MOSKOVA

Karadağ, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

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