Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

15.03.2022 09:23
Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz." denildi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

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Ukrayna, Kiev, 112, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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