Rusya'nın Kiev saldırılarında 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev saldırılarında 2 çocuk hayatını kaybetti

20.03.2022 05:32
Rusya'nın Kiev saldırılarında 2 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesi çevresinde ve güneyindeki bazı bölgelerinde taarruzlar düzenlediği ve bu saldırıların doğuda daha şiddetli olduğu belirtildi. Açıklamada, Kiev'e bağlı Rubijne kentinde Rus topçu birlikleri tarafından bir binanın vurulduğunu belirten Ukrayna ordusu, binanın enkazı altından çıkarılan 2 çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyuruldu. Aynı enkazdan bir kadının da cesedinin çıkarıldığını bildiren ordu, enkaz altından çıkarılan kadının kızının hayatta olduğu ifade edildi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Kiev saldırılarında 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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