Rusya'nın Kırım'ı İlhakının 5. Yılı

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kırım'ı 5 yıl önce gayrimeşru ilhak eden Rusya'yı kınadı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kırım'ı 5 yıl önce gayrimeşru ilhak eden Rusya'yı kınadı.



Beyazıt Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Kırım bayraklarını sallayarak, çeşitli sloganlar attı.



Etkinliğe katılan Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun işe Safinar Cemiloğlu, Kırım'ı tekrar işgal eden Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini dile getirerek, eşi dahil pek çok Kırım Türkü'nün ana vatanı Kırım'a girişinin engellendiğini söyledi.



Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal Türedi de Rusya'nın politikalarını eleştirerek, Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri, baskı ve sindirme politikalarının devam ettiğini aktardı.

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