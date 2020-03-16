Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı - Son Dakika
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Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

6 saat önce

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı, System.String[]

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesinin, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir.

Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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