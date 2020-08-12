"Rusya'nın korona virüs aşısı yeterince test edilmedi" - Son Dakika

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya'nın korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamada aşının yeterince test edilmediğini söyledi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ilk korona virüs aşısının tescillendiğini açıklamasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada Rusya'nın Covid-19 aşısının yeterince test edilmediğini söyledi.

Bakan Alman basına yaptığı açıklamada "Milyonlarca veya milyarlarca insana erkenden aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir, çünkü aşılama eğer yanlış bir şekilde yapılırsa vücudun aşılamanın kabulünü etkileyebilir, Rusya'da aşı ilgili olan bitenlerden şüpheliyim. Temel sorun Rusya bu aşı ile ilgili detaylı bilgi vermedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıklamış. Putin, "Korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" ifadesini kullanmış.

Yerel kaynaklara göre, Rus yetkililer bu aşının güvenli olduğunu belirtiyor. Bu ayın sonunda veya Eylül başında gönüllü olarak sağlık personeline ve ardından öğretmenlere uygulanacağı da açıklandı.(İHA)