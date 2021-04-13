Rusya'nın "Kosova bayrağı" itirazı BMGK toplantısını askıya aldırdı - Son Dakika

Rusya'nın "Kosova bayrağı" itirazı BMGK toplantısını askıya aldırdı

13.04.2021 22:33
Rusya'nın

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Kosova toplantısı, Rusya'nın ekranda bu ülkenin bayrağının görünmesine itirazı nedeniyle askıya alındı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Kosova toplantısı, Rusya'nın ekranda bu ülkenin bayrağının görünmesine itirazı nedeniyle askıya alındı.

BMGK'nın sanal ortamda yapılan Kosova oturumunda, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ülke olarak tanımadığı Kosova'nın bayrağının Dışişleri Bakanı Donika Gervalla'nın ekranında görünmesine karşı çıktı.

BM Güvenlik Konseyi üyesi 8 ülkenin Kosova'yı tanımadığını belirten Polyanskiy, ülke bayrağının ekrana yansımaması talebinde bulundu.

Rusya'nın bayrak itirazı toplantının bir süre askıya alınmasına neden oldu.

BM Güvenlik Konseyi Nisan ayı dönem başkanlığını yapan Vietnamlı Büyükelçi Dang Dinh Quy ise daha sonra sanal oturumda Kosova bayrağının kalabileceği açıklamasını yaparak, toplantıyı yeniden başlattı.

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 117 ülke tarafından tanınıyor.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın 'Kosova bayrağı' itirazı BMGK toplantısını askıya aldırdı - Son Dakika


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