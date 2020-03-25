Son Dakika › Dünya › Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika Dünya
Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
6 saat önce
Rusya'nın Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Fakat Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı
Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.
Fakat Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:32
Son Dakika Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı